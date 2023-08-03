Коровашкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровашкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905 или 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
1905 или 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1927

Сын: Коровашкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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