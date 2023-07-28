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Устиния Никифоровна

Место рождения

Баранцева, Мольгинская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Баранцева, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леон Петрович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Макей Леонович

Отец ребёнка: Леон Петрович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий Леонович

Отец ребёнка: Леон Петрович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Леонович

Отец ребёнка: Леон Петрович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья Леоновна

Отец ребёнка: Леон Петрович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Яков Леонович

Отец ребёнка: Леон Петрович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Макрина Леоновна

Отец ребёнка: Леон Петрович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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