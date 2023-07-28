Устиния Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леон Петрович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Макей Леонович
Отец ребёнка: Леон Петрович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий Леонович
Отец ребёнка: Леон Петрович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Леонович
Отец ребёнка: Леон Петрович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья Леоновна
Отец ребёнка: Леон Петрович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Яков Леонович
Отец ребёнка: Леон Петрович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Макрина Леоновна
Отец ребёнка: Леон Петрович
Смерть
Неизвестно