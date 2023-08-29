Пулко Арсений Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти18.02.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Пулко Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пулко Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: Пулко-Лейко Александра Акимовна
Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пулко-Лейко Александра Акимовна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Пулко-Лейко Александра Акимовна
Смерть
18.02.1945