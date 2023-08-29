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Пулко Арсений Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

18.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Пулко Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пулко Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: Пулко-Лейко Александра Акимовна

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пулко Виктор Арсеньевич

Мать ребёнка: Пулко-Лейко Александра Акимовна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Пулко Петр Арсеньевич

Мать ребёнка: Пулко-Лейко Александра Акимовна

Смерть
18.02.1945

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