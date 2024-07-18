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Петр Яковлевич

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Яков Васильевич

Мать: Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
04.05.1828

Сын: Николай Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Орина Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Роман Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Смерть
После 1858

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