Петр Яковлевич
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Яков Васильевич
Мать: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
04.05.1828
Сын: Николай Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Орина Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Роман Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Смерть
После 1858