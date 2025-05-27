Лябин Андрей Семёнович
мужской, родился 1853 ст., Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Супруги
Лябина (Маслова) Пелагея Моисеевна05.10.1853 ст. г.р.
Дети
Лябин Иван Андреевич19.06.1874 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1873 ст.
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.06.1874 ст.
Сын: Лябин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Лябина (Маслова) Пелагея Моисеевна
Смерть
Неизвестно