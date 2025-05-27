Лябин Андрей Семёнович 1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лябин Андрей Семёнович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1853 ст., Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Супруги
Лябина (Маслова) Пелагея Моисеевна05.10.1853 ст. г.р.
Дети
Лябин Иван Андреевич19.06.1874 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
1873 ст.

Жена: Лябина (Маслова) Пелагея Моисеевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
19.06.1874 ст.

Сын: Лябин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лябина (Маслова) Пелагея Моисеевна

Смерть
Неизвестно

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