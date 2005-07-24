Синиченко (Виневская) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1983
Рождение ребёнка
24.07.2005
Дочь: Синиченко Юлия Вадимовна
Отец ребёнка: Синиченко Вадим Олегович
Рождение ребёнка
23.04.2010
Дочь: Синиченко Маргарита Вадимовна
Отец ребёнка: Синиченко Вадим Олегович
Рождение ребёнка
27.11.2015
Сын: Синиченко Сергей Вадимович
Отец ребёнка: Синиченко Вадим Олегович
Бракосочетание
Неизвестно