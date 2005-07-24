Синиченко (Виневская) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синиченко (Виневская) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1983

Отец: Виневский Сергей Петрович

Мать: Виневская Ольга Петровна

Рождение ребёнка
24.07.2005

Дочь: Синиченко Юлия Вадимовна

Отец ребёнка: Синиченко Вадим Олегович

Рождение ребёнка
23.04.2010

Дочь: Синиченко Маргарита Вадимовна

Отец ребёнка: Синиченко Вадим Олегович

Рождение ребёнка
27.11.2015

Сын: Синиченко Сергей Вадимович

Отец ребёнка: Синиченко Вадим Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синиченко Вадим Олегович

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