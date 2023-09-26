Стас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

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