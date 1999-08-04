Роганова (Звонова) Александра Ефимовна
Место рожденияПоим
Дата рождения26.09.1909
Дата смерти04.08.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1909
Отец: Звонов Евфим Павлович
Поим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1929
Рождение ребёнка
08.11.1931
Рождение ребёнка
15.07.1935
Рождение ребёнка
17.06.1941
Дочь: Роганова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Роганов Владимир Иванович
Смерть
04.08.1999
Челябинск, Челябинский, Челябинская область