Роганова (Звонова) Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роганова (Звонова) Александра Ефимовна

Место рождения

Поим

Дата рождения

26.09.1909

Дата смерти

04.08.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1878 г.р.

Муж

Около 1900 г.р.
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Дети

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1941 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1909

Отец: Звонов Евфим Павлович

Мать: Звонова Екатерина Евфимовна

Поим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роганов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Роганов Владимир Иванович

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Роганов Владимир Иванович

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Роганов Владимир Иванович

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.06.1941

Дочь: Роганова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Роганов Владимир Иванович

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
04.08.1999
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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