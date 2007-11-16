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Гуляев Иван Алексеевич
Гуляев Иван Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.11.2007
Пол
Мужской
Отец
Гуляев Алексей Иванович
1972 г.р.
Мать
Гуляева (Медведева) Наталия Васильевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.2007
Отец:
Гуляев Алексей Иванович
Мать:
Гуляева Наталия Васильевна
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