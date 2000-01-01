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(Вадутова) Жавида
(Вадутова) Жавида
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.1958
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Харисова) Нажия
Около 1933 г.р.
Дети
Мурат
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1958
Отец: не указан
Мать:
Нажия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Мурат
Отец ребёнка: не указан
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