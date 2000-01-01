(Вадутова) Жавида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вадутова) Жавида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1933 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1958

Отец: не указан

Мать: Нажия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурат

Отец ребёнка: не указан

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