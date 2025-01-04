Голев Алексей Голев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Голев Алексей Голев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1941 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голев Иван Голев

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Делали трепонацию черепа, после которой он не выжил, умер в р-не 40 лет

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