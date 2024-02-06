(Иевлева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иевлева) Екатерина Васильевна

Место рождения

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Иевлев Василий Иванович

Мать: Агафья Васильевна

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Пигарёв Потап Никифорович

Отец ребёнка: Пигарёв Никифор Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигарёв Никифор Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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