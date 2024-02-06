(Иевлева) Екатерина Васильевна
Место рожденияд. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Иевлев Василий Иванович
Мать: Агафья Васильевна
д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Пигарёв Потап Никифорович
Отец ребёнка: Пигарёв Никифор Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно