Сидоренко Виктор Владимирович 23.06.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Сидоренко Виктор Владимирович

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился 23.06.1975

Супруги
Прокопович Юлия Казимировна21.02.1977 г.р.
Дети
Сидоренко Александр Викторович26.10.1999 г.р.
Сидоренко Диана Викторовна25.08.2004 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопович Юлия Казимировна

Рождение ребёнка
26.10.1999

Сын: Сидоренко Александр Викторович

Мать ребёнка: Прокопович Юлия Казимировна

Рождение ребёнка
25.08.2004

Дочь: Сидоренко Диана Викторовна

Мать ребёнка: Прокопович Юлия Казимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.