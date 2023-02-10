Сидоренко Виктор Владимирович
мужской, родился 23.06.1975
Супруги
Прокопович Юлия Казимировна21.02.1977 г.р.
Дети
Сидоренко Александр Викторович26.10.1999 г.р.
Сидоренко Диана Викторовна25.08.2004 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1999
Сын: Сидоренко Александр Викторович
Мать ребёнка: Прокопович Юлия Казимировна
Рождение ребёнка
25.08.2004
Дочь: Сидоренко Диана Викторовна
Мать ребёнка: Прокопович Юлия Казимировна