Лисицын Петр Сергеевич
Место рожденияБольшой Куяш Челябинской области
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Лисицын Сергей Яковлевич
Мать: Лисицына Дарья Петровна
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Лисицына Анна Феоровна
Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Лисицына Анна Феоровна
Большой Куяш Челябинской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисицына Анна Феоровна
Смерть
Неизвестно