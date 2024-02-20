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Лисицын Петр Сергеевич

Место рождения

Большой Куяш Челябинской области

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Лисицын Сергей Яковлевич

Мать: Лисицына Дарья Петровна

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лисицын Михаил Петрович

Мать ребёнка: Лисицына Анна Феоровна

Большой Куяш Челябинской области
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Лисицына Анна Феоровна

Большой Куяш Челябинской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицына Анна Феоровна

Смерть
Неизвестно
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