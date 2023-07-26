Измайлова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1899

Дата смерти

20.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1899

Отец: Измайлов Иван Тимофеевич

Мать: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басманова Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Басманов Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басманов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Басманов Алексей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Игинур, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1923

Дочь: Басманова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Басманов Алексей Никифорович

Смерть
20.04.1978

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