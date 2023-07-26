Измайлова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1899
Дата смерти20.04.1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1899
Отец: Измайлов Иван Тимофеевич
Мать: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басманова Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Басманов Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басманов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Басманов Алексей Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Игинур, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1923
Дочь: Басманова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Басманов Алексей Никифорович
Смерть
20.04.1978