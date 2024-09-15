Калмацуй Александр
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти12.05.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калмацуй Зиновия
Рождение ребёнка
24.08.1874
Дочь: (Калмацуй) Наталия
Мать ребёнка: Калмацуй Зиновия
Рождение ребёнка
17.02.1876
Дочь: (Калмацуй) Евдокия
Мать ребёнка: Калмацуй Зиновия
Рождение ребёнка
27.05.1877
Сын: Калмацуй Иустин
Мать ребёнка: Калмацуй Зиновия
Рождение ребёнка
10.11.1879
Дочь: (Калмацуй) София
Мать ребёнка: Калмацуй Зиновия
Рождение ребёнка
14.01.1882
Сын: Калмацуй Павел
Мать ребёнка: Калмацуй Зиновия
Смерть
12.05.1908