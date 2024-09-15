Калмацуй Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмацуй Александр

Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

1848

Дата смерти

12.05.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Калмацуй Фёдор

Мать: Калмацуй (Чоботар) Агрира (Агрипина)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмацуй Зиновия

Рождение ребёнка
24.08.1874

Дочь: (Калмацуй) Наталия

Мать ребёнка: Калмацуй Зиновия

Рождение ребёнка
17.02.1876

Дочь: (Калмацуй) Евдокия

Мать ребёнка: Калмацуй Зиновия

Рождение ребёнка
27.05.1877

Сын: Калмацуй Иустин

Мать ребёнка: Калмацуй Зиновия

Рождение ребёнка
10.11.1879

Дочь: (Калмацуй) София

Мать ребёнка: Калмацуй Зиновия

Рождение ребёнка
14.01.1882

Сын: Калмацуй Павел

Мать ребёнка: Калмацуй Зиновия

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
12.05.1908

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