Деревягина Наталия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягина Наталия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсяников Андрей Геннадьевич

Рождение ребёнка
07.10.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ритт Роман Александрович

Рождение ребёнка
28.11.2009

Дочь: Деревягина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Овсяников Андрей Геннадьевич

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