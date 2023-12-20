Деревягина Наталия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ритт Роман Александрович
Рождение ребёнка
28.11.2009
Дочь: Деревягина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Овсяников Андрей Геннадьевич