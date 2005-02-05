Мулин Михаил Сергеевич
Место рожденияРоссия Кировская область Арбажский район деревня Ляпши
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Мулин Сергей Дмитриевич
Мать: не указана
Россия Кировская область Арбажский район деревня Ляпши
Рождение ребёнка
07.07.1949
Мать ребёнка: Стародубцева Агния Николаевна
Рождение ребёнка
20.05.1954
Дочь: Мулина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Стародубцева Агния Николаевна
Кормино
Рождение ребёнка
08.05.1957
Мать ребёнка: Стародубцева Агния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стародубцева Агния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стародубцева Агния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мулина Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Стародубцева Агния Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно