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Мулин Михаил Сергеевич

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Место рождения

Россия Кировская область Арбажский район деревня Ляпши

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Мулин Сергей Дмитриевич

Мать: не указана

Россия Кировская область Арбажский район деревня Ляпши
Рождение ребёнка
07.07.1949

Сын: Мулин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Стародубцева Агния Николаевна

Рождение ребёнка
20.05.1954

Дочь: Мулина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Стародубцева Агния Николаевна

Кормино
Рождение ребёнка
08.05.1957

Сын: Мулин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Стародубцева Агния Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мулин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Стародубцева Агния Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мулин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Стародубцева Агния Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мулина Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Стародубцева Агния Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Агния Николаевна

Смерть
Неизвестно
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