Рикконен (Иванова) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения19.08.1902 ст.
Дата смерти25.05.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1902 ст.
Отец: Иванов Пётр Иванович
Мать: Иванова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
15.09.1926 или 12.09.1928
Сын: Рикконен Николай Иванович
Отец ребёнка: Рикконен Иван (Юхан) Александрович
Горицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1977
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область