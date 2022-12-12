Рикконен (Иванова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рикконен (Иванова) Вера Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.08.1902 ст.

Дата смерти

25.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1902 ст.

Отец: Иванов Пётр Иванович

Мать: Иванова Ольга Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1926 или 12.09.1928

Сын: Рикконен Николай Иванович

Отец ребёнка: Рикконен Иван (Юхан) Александрович

Горицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рикконен Иван (Юхан) Александрович

Смерть
25.05.1977
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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