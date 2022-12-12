Журавлёв Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1980
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Журавлёв Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1932
Дочь: Кичёва Гаюна Александровна
Мать ребёнка: Журавлёва Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Журавлёва Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Илья Александрович
Мать ребёнка: Журавлёва Прасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина Евения Александровна
Мать ребёнка: Журавлёва Прасковья Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1980