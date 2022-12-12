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Журавлёв Александр Алексеевич

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Место рождения

Юхнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Журавлёв Алексей

Мать: не указана

Юхнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1932

Дочь: Кичёва Гаюна Александровна

Мать ребёнка: Журавлёва Прасковья Павловна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Журавлёва Прасковья Павловна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Илья Александрович

Мать ребёнка: Журавлёва Прасковья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина Евения Александровна

Мать ребёнка: Журавлёва Прасковья Павловна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1980
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