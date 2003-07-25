Габдулхакимова (Зиязетдинова) Минифатыма Сабахутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулхакимова (Зиязетдинова) Минифатыма Сабахутдиновна

Место рождения

Никифарово, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.06.1911 ст.

Дата смерти

25.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1911 ст.

Отец: Зиязетдинов Сабахутдин

Мать: Зиязетдинова Фатиха Хазиахметовна

Никифарово, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдулхакимов Сулейман Галимович

Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдулхакимов Сулейман Галимович

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдулхакимов Сулейман Галимович

Рождение ребёнка
25.07.1942

Сын: Хакимов Фаниль Сулейманович

Отец ребёнка: Габдулхакимов Сулейман Галимович

Рождение ребёнка
10.08.1945

Дочь: Резяпова (Хакимова) Лилия Сулеймановна

Отец ребёнка: Габдулхакимов Сулейман Галимович

Никифарово, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись №40 от 20.08.1945 | Никифаровский сельсовет Альшеевского района | отец татарин | мать татарка
Смерть
25.07.2003
Никифарово, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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