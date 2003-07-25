Габдулхакимова (Зиязетдинова) Минифатыма Сабахутдиновна
Место рождения
Дата рождения06.06.1911 ст.
Дата смерти25.07.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1911 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдулхакимов Сулейман Галимович
Рождение ребёнка
Около 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдулхакимов Сулейман Галимович
Рождение ребёнка
25.07.1942
Сын: Хакимов Фаниль Сулейманович
Отец ребёнка: Габдулхакимов Сулейман Галимович
Рождение ребёнка
10.08.1945
Дочь: Резяпова (Хакимова) Лилия Сулеймановна
Отец ребёнка: Габдулхакимов Сулейман Галимович
Запись №40 от 20.08.1945 | Никифаровский сельсовет Альшеевского района | отец татарин | мать татарка
Смерть
25.07.2003