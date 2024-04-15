Тузова Авдотья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тузова Авдотья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Тузов Евграф Федорович

Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Тузов Яков Федорович

Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Минодора Федоровна

Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фиона Федоровна

Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тузов Осип Федорович

Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тузов Федор Александрович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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