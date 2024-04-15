Тузова Авдотья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тузов Яков Федорович
Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Минодора Федоровна
Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Фиона Федоровна
Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тузов Осип Федорович
Отец ребёнка: Тузов Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно