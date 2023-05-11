Коптяева (Астафьева) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптяева (Астафьева) Ольга Григорьевна

Место рождения

Кустовская, Вельский уезд, Вологодская губерния, Российская империя

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

1912 г.р.
После 1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Астафьев Григорий

Мать: не указана

Кустовская, Вельский уезд, Вологодская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.11.1907

Муж: Коптяев Федор Тимофеевич

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.02.1912

Сын: Коптяев Власий Федорович

Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1912

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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