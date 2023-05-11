Коптяева (Астафьева) Ольга Григорьевна
Место рожденияКустовская, Вельский уезд, Вологодская губерния, Российская империя
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Астафьев Григорий
Кустовская, Вельский уезд, Вологодская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.11.1907
Рождение ребёнка
10.02.1912
Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
После 1912
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коптяев Федор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно