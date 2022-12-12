Кошкина Матрёна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Матрёна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Кошкин Ефим Афонасьевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Неонила Ефимовна

Отец ребёнка: Кошкин Ефим Афонасьевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Кошкин Ефим Афонасьевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кошкин Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Кошкин Ефим Афонасьевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина Ефимовна

Отец ребёнка: Кошкин Ефим Афонасьевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Ефим Афонасьевич

Смерть
Неизвестно
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