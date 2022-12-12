Кошкина Матрёна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Кошкин Ефим Афонасьевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Неонила Ефимовна
Отец ребёнка: Кошкин Ефим Афонасьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Кошкин Ефим Афонасьевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Кошкин Ефим Афонасьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина Ефимовна
Отец ребёнка: Кошкин Ефим Афонасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно