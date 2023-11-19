Пинюгина Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинюгина Любовь

Место рождения

Чиганак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чиганак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пинюгина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Пинюгин Василий Алексеевич

Чиганак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинюгин Василий Алексеевич

Кистендей, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.12.1953

Дочь: Пинюгина Андреева Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Пинюгин Василий Алексеевич

Чиганак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.07.1961

Дочь: Пинюгина Овчинникова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Пинюгин Василий Алексеевич

Чиганак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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