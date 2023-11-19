Пинюгина Любовь
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пинюгина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Пинюгин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Кистендей, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.12.1953
Дочь: Пинюгина Андреева Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Пинюгин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
08.07.1961
Дочь: Пинюгина Овчинникова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Пинюгин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно