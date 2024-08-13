Субботина (Синицына) София Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Синицын Матвей Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1904 ст.
Дочь: Субботина Аполинария Дмитриевна
Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1906 ст.
Дочь: Субботина Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1908 ст.
Дочь: Субботина Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1910 ст.
Сын: Субботин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1912 ст.
Сын: Субботин Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.
Дочь: Субботина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно