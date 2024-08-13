Субботина (Синицына) София Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Синицына) София Матвеевна

Место рождения

Головинское, Ярославский район, Ярославская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Синицын Матвей Яковлевич

Мать: не указана

Головинское, Ярославский район, Ярославская область
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Муж: Субботин Дмитрий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.12.1904 ст.

Дочь: Субботина Аполинария Дмитриевна

Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.10.1906 ст.

Дочь: Субботина Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.09.1908 ст.

Дочь: Субботина Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.10.1910 ст.

Сын: Субботин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.12.1912 ст.

Сын: Субботин Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.

Дочь: Субботина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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