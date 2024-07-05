Сазонов Иван Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонов Иван Михайлович

Место рождения

Сибеки, Почепский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сазонова Прасковья Харлампеевна

Сибеки, Почепский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.10.1943

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