Сазонов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.10.1943