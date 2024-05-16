Ильченко Аким Андреевич 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильченко Аким Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова (Ильченко) Светлана Акимовна

Мать ребёнка: Ильченко (Берко) Ольга Савельевна

Рождение ребёнка
01.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильченко (Берко) Ольга Савельевна

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область

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