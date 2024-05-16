Ильченко Аким Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова (Ильченко) Светлана Акимовна
Мать ребёнка: Ильченко (Берко) Ольга Савельевна
Рождение ребёнка
01.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильченко (Берко) Ольга Савельевна
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область