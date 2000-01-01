Таргариен Визерис I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Визерис I

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 80

Дата смерти

Около 130

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 80

Отец: Таргариен Бейлон

Мать: Таргариен Алисса

Рождение ребёнка
Около 101

Дочь: Таргариен Рейнира

Мать ребёнка: Аррен Эймма

Рождение ребёнка
116

Сын: Таргариен Бейлон

Мать ребёнка: Аррен Эймма

Рождение ребёнка
Около 116

Сын: Таргариен Эйгон II

Мать ребёнка: Хайтауэр Алисента

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аррен Эймма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайтауэр Алисента

Смерть
Около 130
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