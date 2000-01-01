Таргариен Визерис I
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 80
Дата смертиОколо 130
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 80
Отец: Таргариен Бейлон
Мать: Таргариен Алисса
Рождение ребёнка
Около 101
Дочь: Таргариен Рейнира
Мать ребёнка: Аррен Эймма
Рождение ребёнка
116
Сын: Таргариен Бейлон
Мать ребёнка: Аррен Эймма
Рождение ребёнка
Около 116
Сын: Таргариен Эйгон II
Мать ребёнка: Хайтауэр Алисента
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аррен Эймма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хайтауэр Алисента
Смерть
Около 130