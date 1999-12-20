Корниенко Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1940
Дата смерти20.12.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1964
Дочь: Полосинова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Корниенко Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
14.10.1966
Дочь: Корниенко Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Корниенко Зинаида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1999
Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край