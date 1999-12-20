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Корниенко Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1940

Дата смерти

20.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1964

Дочь: Полосинова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Корниенко Зинаида Яковлевна

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1966

Дочь: Корниенко Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Корниенко Зинаида Яковлевна

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенко Зинаида Яковлевна

Смерть
20.12.1999
Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край
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