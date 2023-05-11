Хохлова (Серышева) Анисия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Серышева) Анисия Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1900

Дата смерти

03.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

П
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1900

Отец: Серышев Тит

Мать: Серышева Ольга

Рождение ребёнка
04.09.1933

Дочь: Чихачева Клара Николаевна

Отец ребёнка: Хохлов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Хохлов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Тамара

Отец ребёнка: ...

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ...

Смерть
03.01.1980
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