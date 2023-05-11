Хохлова (Серышева) Анисия Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1900
Дата смерти03.01.1980
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1900
Отец: Серышев Тит
Мать: Серышева Ольга
Рождение ребёнка
04.09.1933
Дочь: Чихачева Клара Николаевна
Отец ребёнка: Хохлов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохлов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Хохлов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко Тамара
Отец ребёнка: ...
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ...
Смерть
03.01.1980