Овдина (Бабаева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Овдина) Зинаида Елисеевна
Отец ребёнка: Овдин Елисей
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Гусарева (Овдина) Александра Елисеевна
Отец ребёнка: Овдин Елисей
Смерть
Неизвестно