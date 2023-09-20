Овдина (Бабаева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овдина (Бабаева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Овдина) Зинаида Елисеевна

Отец ребёнка: Овдин Елисей

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Гусарева (Овдина) Александра Елисеевна

Отец ребёнка: Овдин Елисей

Смерть
Неизвестно

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