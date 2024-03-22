Пыльцов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения18.07.1811 ст.
Дата смерти30.10.1891 ст.
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1811 ст.
Бракосочетание
14.01.1840 ст.
Рождение ребёнка
05.12.1840 ст.
Сын: Пыльцов Николай Александрович
Мать ребёнка: Пыльцова Вера Александровна
Малый Самовец, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1842 ст.
Дочь: Пыльцова Агния Александровна
Мать ребёнка: Пыльцова Вера Александровна
Рождение ребёнка
24.12.1843 ст.
Дочь: Пыльцова Мария Александровна
Мать ребёнка: Пыльцова Вера Александровна
Рождение ребёнка
11.04.1860
Сын: Пыльцов Константин Александрович
Мать ребёнка: Пыльцова Вера Александровна
Рождение ребёнка
25.12.1948 ст.
Сын: Пыльцов Михаил Александрович
Дата примерная, ищем записи в МК. Взято из дворянского дела, где последние цифры в дне и в годе рождения были неразборчивы. Ср.Матренка предположительно, в ДК об этом не было упоминания. Поскольку оте... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыльцов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Пыльцова Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыльцов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Пыльцова Вера Александровна
Смерть
30.10.1891 ст.
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область