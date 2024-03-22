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Пыльцов Александр Александрович

Место рождения

Орлово, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.07.1811 ст.

Дата смерти

30.10.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1811 ст.

Отец: Пыльцов Александр Федорович

Мать: Пыльцова Прасковья Кононовна

Орлово, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
14.01.1840 ст.

Жена: Пыльцова Вера Александровна

Малый Самовец, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.12.1840 ст.

Сын: Пыльцов Николай Александрович

Мать ребёнка: Пыльцова Вера Александровна

Малый Самовец, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1842 ст.

Дочь: Пыльцова Агния Александровна

Мать ребёнка: Пыльцова Вера Александровна

Малый Самовец, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.12.1843 ст.

Дочь: Пыльцова Мария Александровна

Мать ребёнка: Пыльцова Вера Александровна

Рождение ребёнка
11.04.1860

Сын: Пыльцов Константин Александрович

Мать ребёнка: Пыльцова Вера Александровна

Средняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.12.1948 ст.

Сын: Пыльцов Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Средняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Дата примерная, ищем записи в МК. Взято из дворянского дела, где последние цифры в дне и в годе рождения были неразборчивы. Ср.Матренка предположительно, в ДК об этом не было упоминания. Поскольку оте... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыльцов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Пыльцова Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыльцов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Пыльцова Вера Александровна

Смерть
30.10.1891 ст.
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
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