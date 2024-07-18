Сташкевич Павел Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Павел Мартинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1798

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Иван Павлов

Мать ребёнка: (Чечиль Сташкевич) София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Василий Павлов

Мать ребёнка: (Чечиль Сташкевич) София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Александр Павлов

Мать ребёнка: (Чечиль Сташкевич) София

Смерть
До 1798

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