Сташкевич Павел Мартинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1798
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Чечиль Сташкевич) София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Чечиль Сташкевич) София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Александр Павлов
Мать ребёнка: (Чечиль Сташкевич) София
Смерть
До 1798