Самойлюк Надежда Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1968
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубь Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.05.1988
Дочь: Смолина (Голубь) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Голубь Алексей
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область