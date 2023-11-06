Самойлюк Надежда Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлюк Надежда Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1988 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1968

Отец: Самойлюк Геннадий

Мать: Казанина (Бартель) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубь Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.05.1988

Дочь: Смолина (Голубь) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Голубь Алексей

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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