Кочнова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вилеева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Кочнов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочнов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочнова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Кочнов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочнов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочнов Николай
Смерть
Неизвестно