Кочнова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вилеева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Кочнов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Кочнов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочнова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Кочнов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнов Егор Николаевич

Отец ребёнка: Кочнов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочнов Николай

Смерть
Неизвестно
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