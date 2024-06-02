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Чернышева Марья Филимонова

Место рождения

Корочанская округа, село Двоелучное

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Филимон Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Ивлей Андреев

Отец ребёнка: Чернышев Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Чернышев Филипп Андреев

Отец ребёнка: Чернышев Андрей Тимофеев

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Чернышев Потап Андреев

Отец ребёнка: Чернышев Андрей Тимофеев

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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