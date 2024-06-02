Чернышева Марья Филимонова
Место рожденияКорочанская округа, село Двоелучное
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Филимон Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернышев Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Чернышев Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Чернышев Андрей Тимофеев
Смерть
Неизвестно