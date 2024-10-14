Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична
женский, родилась 1792
умерла 06.12.1865
ОтецКрюков Никита Федорович24.05.1770 г.р.
МатьКрюкова (Стулова) Прасковья Ассоновна1771 г.р.
Супруги
Мяздриков Петр Сергеевич1789 г.р.
Дети
Мяздриков Петр Петрович1815 г.р.
Мяздриков Александр Петрович1817 г.р.Показать еще 4
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Рождение
1792
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Мяздриков Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Мяздриков Александр Петрович
Отец ребёнка: Мяздриков Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мяздриков Алексей Петрович
Отец ребёнка: Мяздриков Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Данилова (Мяздрикова) Марья Петровна
Отец ребёнка: Мяздриков Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Мяздрикова) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Мяздриков Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Серебреникова (Мяздрикова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Мяздриков Петр Сергеевич
Смерть
06.12.1865