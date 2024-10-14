Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1792

умерла 06.12.1865

Отец
Крюков Никита Федорович24.05.1770 г.р.
Мать
Крюкова (Стулова) Прасковья Ассоновна1771 г.р.
Супруги
Мяздриков Петр Сергеевич1789 г.р.
Дети
Мяздриков Петр Петрович1815 г.р.
Мяздриков Александр Петрович1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Крюков Никита Федорович

Мать: Крюкова (Стулова) Прасковья Ассоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мяздриков Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Мяздриков Петр Петрович

Отец ребёнка: Мяздриков Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Мяздриков Александр Петрович

Отец ребёнка: Мяздриков Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мяздриков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Мяздриков Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Данилова (Мяздрикова) Марья Петровна

Отец ребёнка: Мяздриков Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Мяздрикова) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Мяздриков Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Серебреникова (Мяздрикова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Мяздриков Петр Сергеевич

Смерть
06.12.1865

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