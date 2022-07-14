Патрушев Николай Петрович
мужской, родился Неизвестно, Омск, город Омск, Омская область
ОтецПатрушев Петр Афанасьевич1897 г.р.
МатьПатрушева АлександраНеизвестно г.р.
Супруги
Патрушева ЗояНеизвестно г.р.
Дети
Патрушев Сергей Николаевич1964 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Патрушев Петр Афанасьевич
Мать: Патрушева Александра
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Патрушева Зоя
Рождение ребёнка
1964
Сын: Патрушев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Патрушева Зоя
Омск, город Омск, Омская область