Патрушев Николай Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Патрушев Николай Петрович

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился Неизвестно, Омск, город Омск, Омская область

Отец
Патрушев Петр Афанасьевич1897 г.р.
Мать
Патрушева АлександраНеизвестно г.р.
Супруги
Патрушева ЗояНеизвестно г.р.
Дети
Патрушев Сергей Николаевич1964 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патрушев Петр Афанасьевич

Мать: Патрушева Александра

Омск, город Омск, Омская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрушева Зоя

Рождение ребёнка
1964

Сын: Патрушев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Патрушева Зоя

Омск, город Омск, Омская область

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