Шишкин Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Яков Васильевич

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Место рождения

Иковская волость Курганского округа

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Василий

Мать: не указана

Иковская волость Курганского округа
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Михалева Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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