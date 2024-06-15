Козырева Васса Стефанова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1900
Рождение ребёнка
04.07.1901
Дочь: (Козырева) Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев
Рождение ребёнка
07.11.1904
Дочь: (Козырева) Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев
Рождение ребёнка
11.08.1907
Дочь: (Козырева) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев
Рождение ребёнка
11.12.1910
Дочь: (Козырева) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев
Рождение ребёнка
13.09.1913
Дочь: (Козырева) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев
Рождение ребёнка
15.10.1916
Сын: Козырев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев
Смерть
Неизвестно