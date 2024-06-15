Козырева Васса Стефанова 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырева Васса Стефанова

Место рождения

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.10.1900

Муж: Козырев Николай Васильев

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1901

Дочь: (Козырева) Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1904

Дочь: (Козырева) Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1907

Дочь: (Козырева) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.12.1910

Дочь: (Козырева) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1913

Дочь: (Козырева) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1916

Сын: Козырев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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