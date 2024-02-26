Григорий Ануфриев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Павел Козьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Матрена Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Агафья Петрова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Агафья Петрова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Елена Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Агафья Петрова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Васса Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Агафья Петрова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Петрова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1829