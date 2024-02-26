Григорий Ануфриев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Ануфриев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Павел Козьмин (Ич)

Мать: Прасковья Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Матрена Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Агафья Петрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Кузьма Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Агафья Петрова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Елена Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Агафья Петрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Васса Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Агафья Петрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Петрова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1829
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