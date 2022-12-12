Ячанова Агафья Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ячанова Агафья Самуиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самуил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ячанов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Сын: Ячанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич

Бишбатман, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаплыгина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ячанов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ячанов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокурина Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ячанов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ячанов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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