Ячанова Агафья Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ячанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаплыгина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокурина Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ячанов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно