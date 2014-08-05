Ольвовская (Ольвовская) Ольга Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольвовская (Ольвовская) Ольга Леонидовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.01.1957

Дата смерти

05.08.2014

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Образование
1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЛИКИ
Бракосочетание
17.04.1985

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.08.2014
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: рак 4 стадии
Похороны
Неизвестно

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