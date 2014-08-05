Ольвовская (Ольвовская) Ольга Леонидовна
Место рождения
Дата рождения18.01.1957
Дата смерти05.08.2014
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Образование
1979
ЛИКИ
Бракосочетание
17.04.1985
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.08.2014
Причина смерти: рак 4 стадии
Похороны
Неизвестно