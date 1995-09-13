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Майтеканен Николай Игоревич
Майтеканен Николай Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.09.1995
Пол
Мужской
Отец
Пуцыкович Игорь Николаевич
1969 г.р.
Мать
Майтеканен (Майтеканен) Елена Петровна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1995
Отец:
Пуцыкович Игорь Николаевич
Мать:
Майтеканен Елена Петровна
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