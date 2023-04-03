Праскева Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Наум Иванов

Мать: Степанида Трифонова

Смерть
Неизвестно
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