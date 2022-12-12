Воеводина (Маженина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводина (Маженина) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1985

Отец: Маженин Александр Викторович

Мать: Маженина Галина Гластоновна

Бракосочетание
28.09.2016

Муж: Воеводин Дмитрий Олегович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.01.2017

Дочь: Воеводина София Дмитриевна

Отец ребёнка: Воеводин Дмитрий Олегович

Рождение ребёнка
30.03.2022

Дочь: Воеводина Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Воеводин Дмитрий Олегович

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