Воеводина (Маженина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1985
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1985
Бракосочетание
28.09.2016
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.01.2017
Дочь: Воеводина София Дмитриевна
Отец ребёнка: Воеводин Дмитрий Олегович
Рождение ребёнка
30.03.2022
Дочь: Воеводина Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Воеводин Дмитрий Олегович