Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев

Место рождения

с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

19.12.1811

Дата смерти

08.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1811

Отец: Кулаков Яков Сидоров

Мать: Кулакова Авдотья Захарова

с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
20.01.1829

Жена: Ларисса Петрова

с. Вишневое
Рождение ребёнка
21.11.1829

Дочь: Пустынникова Екатерина Алифанова

Мать ребёнка: Ларисса Петрова

с. Вишневое
Рождение ребёнка
02.08.1833

Сын: Кулаков Матфей Аифалов

Мать ребёнка: Ларисса Петрова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Алифанова

Мать ребёнка: Ларисса Петрова

Рождение ребёнка
26.09.1848

Дочь: Устиния Алифанова

Мать ребёнка: Ларисса Петрова

с. Вишневое
Рождение ребёнка
20.06.1855

Сын: Кулаков Павел Аифалов

Мать ребёнка: Ларисса Петрова

с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
08.01.1885
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Причина смерти: удушье и кашель
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