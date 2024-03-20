Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев
Место рожденияс. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения19.12.1811
Дата смерти08.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1811
Отец: Кулаков Яков Сидоров
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
20.01.1829
Жена: Ларисса Петрова
с. Вишневое
Рождение ребёнка
21.11.1829
Дочь: Пустынникова Екатерина Алифанова
Мать ребёнка: Ларисса Петрова
с. Вишневое
Рождение ребёнка
02.08.1833
Мать ребёнка: Ларисса Петрова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пелагея Алифанова
Мать ребёнка: Ларисса Петрова
Рождение ребёнка
26.09.1848
Дочь: Устиния Алифанова
Мать ребёнка: Ларисса Петрова
с. Вишневое
Рождение ребёнка
20.06.1855
Мать ребёнка: Ларисса Петрова
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
08.01.1885
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Причина смерти: удушье и кашель