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Гончаров Прокофий Исакович

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Гончаров Исак Никитович

Мать: Дарья Андреевна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гончаров Аксён Прокофьевич

Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Зиновия Прокофьевна

Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Герасим Прокофьевич

Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Зиновий Прокофьевич

Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросиния Васильевна

Смерть
Неизвестно
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