Гончаров Прокофий Исакович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Гончаров Исак Никитович
Мать: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гончаров Аксён Прокофьевич
Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Зиновия Прокофьевна
Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Герасим Прокофьевич
Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Зиновий Прокофьевич
Мать ребёнка: Евфросиния Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросиния Васильевна
Смерть
Неизвестно