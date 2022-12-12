Кошкин Андрей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Андрей Евдокимович

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Место рождения

Большое Подберезье, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.12.1922

Дата смерти

30.01.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Подберезье, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1941
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
30.01.1958
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
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